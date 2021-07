Nicole Ernst übernimmt die Hauptrolle in der ARD-Serie "Rote Rosen", das hat der Sender nun angekündigt. Mitte Oktober startet die 19. Staffel der Serie, in 180 Folgen wird Ernst dann als Katrin zu sehen sein. Und die Umstände, unter denen die neue Figur eingeführt sind, muten dramatisch an. Katrin wird komatös ins Lüneburger Krankenhaus eingeliefert. Das Ärzteteam bestehend aus Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen.

Und dann geschieht das Wunder. Als Katrin am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter, im Kleinen und im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp) hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) steht bedingungslos zu ihr - auch wenn er Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Nicole Ernst war in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien zu sehen, darunter "Um Himmels Willen", "In aller Freundschaft", "Der Staatsanwalt", "Nord Nord Mord", "Tatort", "Polizeiruf 110" und der "SOKO"-Reihe, in der sie zum festen Cast des Ermittlerteams aus Wismar gehört. Auch in Serien der Privatsender war die Schauspielerin zu sehen, etwa bei "Hinter Gittern" und "Schmetterlinge im Bauch". Produziert wird "Rote Rosen" von der Studio Hamburg Serienwerft. Bislang ist die Serie bis Ende 2022 gesichert (DWDL.de berichtete).