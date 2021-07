Die kommende Staffel von "The Masked Singer" wird ProSieben nicht mehr dienstags, sondern am Samstagabend zeigen. Einst ging Vox der Maskenshow aus dem Weg, in dem es frische Folgen von "Die Höhle der Löwen" von Dienstag- auf Montagabend schob. Jetzt ist klar: Auch diesen Herbst bleibt die Gründershow am Montagabend beheimatet. Vox wird die erste von acht neuen Folgen des weiterhin von Amiaz Habtu moderierten Formats ab dem 6. September immer um 20:15 Uhr zeigen.

Der Sender kündigt die neue Staffel mit vielversprechenden Worten an. Sie umfasst nämlich nicht nur die inzwischen schon 100. Episode des Formats, sondern auch die mit 5 Millionen Euro höchste jemals von Gründern geforderte Summe. Mit Starkoch Christian Lohse ist erneut ein Promi zu Gast bei "DHDL". Das "Löwen-Rudel" wächst zudem. Über die Attraktivität der Start-Ups urteilen auch in der nun anstehenden zehnten Staffel die Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler.

Erstmals aber sind auch Gast-Löwen im Einsatz – und eingefleischte Fans der Sendung kennen diese bereits. Anne und Stefan Lemcke von der Geschmacksmanufaktur Ankerkraut waren in Staffel 3 (im Jahr 2016) selbst als Gründer dabei. Sie schlossen damals einen Deal mit Frank Thelen. Aus der Mini-Gewürzproduktion in der heimischen Küche wurde laut Mitteilung von Sender Vox nach wenigen Jahren und viel Arbeit ein erfolgreiches Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern, über 400 Produkten und 60 Millionen Euro Jahresumsatz.

Ob das wieder für steigende Quoten sorgt? Die zuletzt im Frühjahr gezeigte Staffel, bestehend aus zwölf Episoden, landete im Schnitt bei 13,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Das sind Werte weit oberhalb der Sendernorm. Staffel acht, zu sehen im Herbst 2020 und aus acht Folgen bestehend, erreichte noch 16,8 Prozent. Fest steht nun: Mit 20 neuen Folgen im Jahr 2021 setzt Vox auf so viele Löwen-Folgen wie nie zuvor.