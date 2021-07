Im kommenden Jahr wird der Kika bereits die 14. Staffel seiner Doku-Reihe "Dein Song" ausstrahlen. Erneut begibt man sich darin auf die Suche nach talentierten Kindern, die Songs schreiben können. Nun haben in Wiesbaden die Dreharbeiten für die neuen Ausgaben begonnen. Gleichzeitig hat der Sender verraten, dass es in der kommenden Staffel zu einer Veränderung in der Jury kommen wird. Neu im Team ist Eva Briegel, die seit mehr als 20 Jahren Frontfrau der Band Juli ist.

Sie wird neben Angelo Kelly, Lotte und Ole Specht die Leistungen der jungen Songwriterinnen und Songwritern beurteilen. Nicht mehr mit dabei ist "Mia"-Frontfrau Mieze Katz, die in den zurückliegenden drei Jahren Teil der Show war. "Ich freue mich besonders auf so viele junge Talente, neue Songs und die Möglichkeit, sie bei ihren ersten Schritten als Musiker*innen begleiten zu dürfen", sagt Briegel zu ihrem neuen Job. "Ich möchte vor allem versuchen, ehrlich zu sein, ohne die Kinder zu demotivieren."

14 Kinder und zwei Songwriting-Duos im Alter zwischen 11 und 19 Jahren nehmen an der kommenden Staffel der Reihe teil. Nachdem sie ihre Songs präsentiert haben, entscheidet die Jury, für wen der Wettbewerb weitergeht. Alle, die weiterkommen, fahren danach ins Kompositionscamp in Österreich. Im Anschluss sind noch acht junge Künstlerinnen und Künstler übrig, die ihren Song in einem Tonstudio aufnehmen und auch ein Video dazu produzieren werden. In einem Live-Finale entscheidet sich schließlich, wer den Kika-Wettbewerb gewinnt.

Insgesamt 16 Ausgaben von "Dein Song" wird der Kika produzieren lassen, die Ausstrahlung ist ab Frühjahr 2022 geplant. Wie schon in den vergangenen Jahren führen Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich durch die Show. Produziert wird das Format von der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für den Kika. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.