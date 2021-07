Noch mehr deutsche Puppen als in der Vergangenheit werden in den neuen Folgen der Sky-Sendung "Spitting Image" vorkommen. Schon jüngst waren etwa Kanzlerin Angela Merkel und Trainer Jürgen Klopp vertreten. Nun kommen über 20 weitere hinzu. Nach dem Start des deutschen Sky Comedy hat sich Sky Deutschland nämlich in die Produktion eingebracht. Das Ergebnis startet am Donnerstag, 16. September 2021 auf Sky Comedy und somit eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl.

Insgesamt neun neue Episoden und ein Best-of zu je rund 20 Minuten Länge befinden sich in deutsch-britischer Produktion und bilden damit die erste internationale Version des Comedy-Formats. Die neue Staffel, an der Red Seven Entertainment mitgewirkt hat, trägt entsprechend den Namen "Spitting Image: The Kraut's Edition". Sebastian Benthues ("Die Martina Hill Show", "Binge Reloaded") ist Executive Producer. Head-Autor ist Elmar Freels, verantwortlicher Produzent ist Georg Kappenstein. Executive Producer bei der britischen Firma Avalon sind Jeff Westbrook, Joanna Beresford, Jon Thoday, Richard Allen-Turner und Roger Law.



Aus Deutschland kommen in der neuen Staffel unter anderem Puppen von Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Barbara Schöneberger, Annalena Baerbock, Armin Laschet, Markus Söder oder Heidi Klum. Antonia Von Romatowski, Tobias Brodowy, Stefan Hill, Wolfgang Krebs, Markus Pfeiffer, Gerhard Jilka, Christian Schiffer, Benni Stark, Manuel Straube und Weitere haben den deutschen Puppen ihre Stimmen geliehen. Alle Episoden werden auch zum Abruf bereit stehen.