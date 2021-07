NBC Universal war in Sachen Streaming etwas langsamer als andere US-Medienkonzerne, im April vergangenen Jahres ging Peacock - benannt nach dem traditionsreichen Pfauen-Logo von NBC - dann aber an den Start. Nun nimmt man den internationalen Rollout des Dienstes in Angriff. Dabei will man generell auf lokale Partnerschaften setzen - und was läge da näher, als mit der 2018 übernommenen Sky-Gruppe anzufangen.

Noch im Laufe dieses Jahres sollen die fast 20 Millionen Kundinnen und Kunden von Sky in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien Zugriff auf Peacock bekommen - und zwar ohne zusätzliche Kosten. Der Zugriff soll sowohl für Laufzeit-Kunden via Sky Q als auch via Sky Ticket möglich sein. Generell ist Peacock auch in den USA teils kostenfrei nutzbar, darüber hinaus gibt es aber auch ein Premium-Abo für weitere Inhalte. Auch hierzulande wird man bei den Peacock-Inhalten mit Werbung leben müssen, was man bei Sky aber ja ohnehin ebenfalls gewohnt ist.

Dana Strong, Group CEO von Sky, erklärt dazu: "Peacock ist eine großartige Ergänzung für Sky-Kunden mit über 7.000 Stunden an Inhalten ohne zusätzliche Kosten. Dieser außergewöhnliche Zusatznutzen ist ein weiteres Beispiel für die großartigen Möglichkeiten, die wir unseren Kunden durch die Synergien zwischen Sky, NBCUniversal und Comcast Cable bieten." Zu diesen Inhalten gehören Serien wie "The Office", "Suits", "Equalizer", "Young Rock", "Saved by the Bell" und "Rotherford Falls". Im Laufe der Zeit soll sowohl die Zahl der Eigenproduktionen für Peacock hochgefahren und zudem Zugriff auf das große Archiv von Serien und Filmen von NBC Universal gegeben werden. Die Zahl der "Peacock Originals" hält sich bislang noch in Grenzen, was auch damit zusammenhängt, dass just zum Start die Produktionslandschaft Corona-bedingt lahmgelegt wurde. Das erfolgreichste Peacock Original in den USA war bislang "Dr. Death" - das seine Deutschland-Premiere allerdings bald bei TVNow feiern wird.

Jeff Shell, CEO von NBC Universal: "Wir freuen uns darauf, Peacock Millionen von Sky-Kunden zugänglich zu machen und ihren Plattformen mit einem Premium-Katalog der besten Unterhaltungsangebote von NBCUniversal, der in ihrem Abonnement enthalten ist, einen unglaublichen Mehrwert zu bieten. Durch die Nutzung der Xfinity-Plattformen von Comcast in den USA waren wir in der Lage, Peacock zu testen und zu lernen und schnell die Verbreitung, Nutzung und Markenbekanntheit zu steigern. Wir freuen uns darauf, das Gleiche mit Sky in Europa zu tun."