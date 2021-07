am 30.07.2021 - 10:00 Uhr

Im Senderportfolio von High View kommt es demnächst zu weiteren Veränderungen. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Schlager Deluxe gestartet, zum Jahreswechsel wurde zudem der Musiksender RCK.TV eingestellt. Neben den Musiksendern, an deren Spitze Deluxe Music steht, betreibt man mit Xplore und doxx (früher: Planet) aber auch schon seit einiger Zeit zwei Dokusender. Doch die Tage von doxx sind gezählt. Wie das Medienunternehmen gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird der Sender im September zugunsten eines neuen Angebots eingestellt.

Auf dem Sendeplatz von doxx wird künftig der neue Pay-TV-Sender Bergblick zu sehen sein. Ein genaues Datum für den Wechsel gibt es aktuell noch nicht, irgendwann im September wird es aber soweit sein. Erreichen will man mit Bergblick künftig vor allem solche Menschen, die gerne draußen in der Natur sind. Punkten will man unter anderem mit den Themen Abenteuer, Bergsport, Reisen & Entdecken sowie Berg(er)leben. "Reisefreudig und weltoffen, wissbegierig und gebildet, mit modernem Lebensstil" beschreibt High View die angepeilte Zielgruppe.

Kooperation mit ServusTV

Für das richtige Programm sorgt unter anderem eine umfangreiche Content-Kooperation mit ServusTV. So werden Formate des österreichischen Privatsenders auch bei Bergblick zu sehen sein, darunter "Bergwelten" und "Heimatleuchten". Beide gibt’s auch in Deutschland zu sehen, sie sorgen aber vor allem in Österreich immer wieder für gute Quoten. Neben der Zusammenarbeit mit ServusTV hat sich High View auch einige Formate von Albatross World Sales, MedienKontor Movie, der Prime Entertainment Group, dem ORF und TVF lizensiert. Der Fokus liege auf europäische Produktionen, heißt es.

"High View hat sich auf die Entwicklung und Umsetzung von klar fokussierten Programmangeboten für definierte Zielgruppen spezialisiert. Der Schritt den eher breit aufgestellten Dokumentationssender doxx in Bergblick umzuwandeln war für uns eine logische Entwicklung", sagt High-View-Geschäftsführer Alexander Trauttmansdorff. "Berge sind ein absolutes Sehnsuchtsthema. Hier werden Aspekte von Ruhe, Erholung über Natur, Bewegung bis hin zu Abenteuer und Hüttenromantik abgedeckt. Wir freuen uns darauf gemeinsam mit unseren Content-Partnern und den Zuschauern die nächsten Gipfel zu erklimmen."