Erst im Frühjahr rückte Nina Etspüler in die Geschäftsführung von i&u TV auf, nun wird die Chefetage der Kölner Produktionsfirma, die inzwischen Teil von Leonine ist, erneut verstärkt - diesmal um Christian Meinberger, der zum 1. August zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Digital Officer der Leonine Studios in die i&u-Geschäftsführung berufen wird. Als Geschäftsführer soll er die strategische Ausrichtung des Digitalbereichs, die Entwicklung neuer Digitalformate sowie den Ausbau des Geschäftsbereichs durch Kontakte zu Talents, Plattformen und Kunden verantworten.

© i&u TV Andreas Zaik

Tatsächlich ist es der Produktionsfirma in den vergangenen Monaten unter der Führung von Meinberger und dem Digital-Chef Henrik Wittmann gelungen, auch abseits von sendungsbegleitenden Online-Kanälen Erfolge im Netz zu feiern - etwa mit dem Wissenschaftsangebot "Breaking Lab", dem Umwelt-Format "Youtopia" und dem Branded Entertainment-Format "Mach mal mit Obi". "Dem Digital-Team bei i&u TV ist es gelungen mit innovativen und preisgekrönten Formaten, i&u binnen zwei Jahren, als Marktführer für Digitalproduktionen in Deutschland zu etablieren", kommentiert Christian Meinberger. "Inhaltliche Qualität und Leidenschaft für neue Themen und Inhalteformen, sind die Basis für diese Entwicklung."

Christian Meinberger kam 2019 als Chief Digital Officer zu Leonine Studios und war zuvor von 2006 an bei ProSiebenSat.1 in verschiedenen Führungspositionen tätig. So verantwortete er als Co-Founder von Studio71 die Entwicklung, Produktion und Distribution von non-fiktionalen Inhalten für VoD-Plattformen, Streamingdienste und TV-Sender. Zu seinen Projekten zählen unter anderem "LeFloid vs. The World" und "#DeineWahl" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.