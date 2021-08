Dass Thomas Kausch den NDR, für den er über viele Jahre hinweg die Abend-Ausgabe der Nachrichten präsentierte, vor wenigen Wochen auf eigenen Wunsch verließ (DWDL.de berichtete), kam für viele überraschend. Nun ist klar, wohin es ihn zieht: Der 58-Jährige wird Moderator bei "Bild Live", der zentralen News-Sendung des noch im August startenden TV-Senders von Bild.

Für Kausch ist es noch einmal ein Neuanfang: Zehn Jahre lang war er Hauptmoderator von "NDR Info". Ab 2004 stand er mehrere Jahre lang als Anchorman der "Sat.1 News" vor der Kamera - zu einer Zeit, als Sat.1 schon einmal versuchte, seinen Nachrichtenbereich zu stärken. Später übernahm Thomas Kausch mehrere Jahre lang die Moderation des ARD-Politmagazins "Fakt". Zu seinem Lebenslauf zählt außerdem das ZDF-Nachrichtenmagazin "heute nacht", das er von 2001 bis 2004 präsentierte.

Und nun also Bild, wo neben Kausch auch die ehemalige RTL-Moderatorin Sandra Kuhn sowie die "Bild"-Reporterin Patricia Platiel und ihr Kollege Kai Weise durch die "Bild Live"-Sendung führen werden. Die Ausstrahlung soll montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr erfolgen.

"Spannendstes TV-Projekt in Deutschland"

"'Bild Live' ist zweifellos das aktuell spannendste TV-Projekt in Deutschland", sagt Thomas Kausch. "Die Aufbruchstimmung für den neuen Sender wollen wir die Zuschauer spüren lassen und sie mitnehmen. Verlässlichkeit mit Veränderung verbinden, das war immer der Weg bei Axel Springer, und es war immer auch mein Leitmotiv. Deshalb freue ich mich, diesen Weg jetzt gemeinsam zu gehen."

Claus Strunz, Programm-Chef und Mitglied der Chefredaktion: "Thomas Kausch ist mit seiner herausragenden Kompetenz im Nachrichtenjournalismus für 'Bild Live' ein prägendes Sendergesicht. Er wird zusammen mit unserem weiteren Moderatorenteam die Ereignisse des Tages meinungsstark begleiten und einordnen und unsere Zuschauer mit ihren Geschichten zu Wort kommen lassen."

Darüber hinaus soll Thomas Kausch den Springer-Verlag auch in Bewegtbild-Strategien beraten und sich in der TV-Ausbildung der FreeTech Academy of Journalism and Technology engagieren. Sendestart des neuen Bild-Senders ist der 22. August.