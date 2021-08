Sky hat am Montagnachmittag die neue "Sky Q IPTV-Box" vorgestellt. Gerade mal gut 11 mal 11 Zentimeter ist sie groß und damit ungleich handlicher als die bisherigen Sky-Q-Boxen. Die größte Neuerung ist aber: Sie ist nun völlig unabhängig von einem Satelliten- oder Kabelanschluss nutzbar, weil sie alle Inhalte übers Internet streamt. Ausreichend sein soll dafür bereits eine 6 MBit schnelle Verbindung, wie man bei der Präsentation betonte, man wendet sich also explizit nicht nur an Menschen mit einem Highspeed-Anschluss.

Wer die Sky Q IPTV-Box anschließt, dürfte dabei erstmal gar keinen großen Unterschied zum normalen Sky Q bemerken, die Oberfläche ist komplett identisch, alle Apps wie Netflix, DAZN oder Prime Video lassen sich auch hier nutzen. Es gibt allerdings zwei Einschränkungen: Zum Einen ist zumindest zum Start keine Wiedergabe von Ultra-HD-Inhalten möglich, sondern ausschließlich HD. Zum Anderen fehlt eine Aufnahme-Funktion. Sie werde von immer mehr Menschen ohnehin nicht genutzt, weil stattdessen auf die Mediatheken zurückgegriffen wird. Es ist der Kompromiss, den man einging, um die erheblich kompakteren Abmessungen der Box zu ermöglichen.

Sky tritt mit der neuen Box nun auch in Deutschland erstmals auch als gewissermaßen vollwertiger TV-Anbieter auf, der einen separaten Kabel- oder Satelliten-Anschluss überflüssig macht. Denn über die neue Box lassen sich auch Free-TV-Sender empfangen, über 50 sind es an der Zahl, gemeinsam mit den Sky-eigenen und Partnersendern lassen sich über 80 lineare Kanäle ansehen. Und während Satelliten- oder Kabelkunden für einen HD-Empfang etwa von RTL oder ProSiebenSat.1-Sendern häufig noch extra zahlen müssen, sind laut Sky "alle wichtigen" Sender hier bereits in HD inklusive, also auch die Sender von ProSiebenSat.1, von Discovery oder der RTL-Gruppe. Vor allem letztere ist ohnehin recht prominent in Sky Q vertreten, seit kürzlich die Integration von TVNow umgesetzt wurde.

Die Preis- und Angebotsstruktur für "Sky Q über das Internet" ist identisch mit dem, was man fürs weiter erhältliche Sky Q über Kabel- oder Satellitenanschluss zahlt. Bei Abschluss eines 12-Monatsvertrages sind das also 12,50 Euro inklusive des Basis-Entertainment-Paketes von Sky, inklusive Netflix liegt man bei 20 Euro. Dazu lassen sich dann wie üblich die weiteren Sky-Pakete wie Sport, Cinema oder Fußball-Bundesliga dazubuchen. Die bestehenden Sky-Q-Receiver bleiben unterdessen weiter im Angebot, auch den Sky-Q-Mini wird es für Nutzer eines Sat- oder Kabel-Angebots weiterhin als Zweitgerät geben.