Wer schon jetzt ungeduldig auf die erstmals im November 2017 angekündigte "Herr der Ringe"-Serie von Amazon Prime Video wartet, dessen Geduldsfaden wird noch gehörig auf den Prüfstand gestellt. Immerhin hat der Streamingdienst nun ein exaktes Startdatum für die erste Staffel der Produktion genannt. Wie einem Trailer zu entnehmen ist, geht es am 2. September 2022, übrigens ein Freitag, los. Dann will Amazon wöchentlich eine neue Episode zur Verfügung stellen.

Am Montag wurden die Dreharbeiten der ersten Staffel in Neuseeland abgeschlossen, jetzt geht es in die Postproduktion. Die "Herr der Ringe"-Serie lässt sich Amazon viel Geld kosten. Medienberichten zufolge kosteten die Filmrechte allein schon rund 250 Millionen US-Dollar. Das Geld wurde an den Nachlassverwalter von J.R.R. Tolkiens, der in den 70ern starb, bezahlt. Die Produktion von fünf Staffeln soll zudem mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar zu Buche schlagen. Inhaltlich erzählt die Serie das Zweite Zeitalter oder The Age of Numenor und spielt somit also lange vor den Ereignissen von Tolkiens "The Hobbit" und "The Lord of the Rings".

J. D. Payne und Patrick McKay, Showrunner der Serie, erklärten nun: "Wie Bilbo sagt: 'Ich glaube, ich bin jetzt bereit, auf eine weitere Reise zu gehen.' Diese vielen Monate in Mittelerde zu leben und zu atmen, war das Abenteuer meines Lebens. Wir können es kaum erwarten, dass auch die Fans die Gelegenheit dazu haben." Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ergänzte: "Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr wir uns alle darauf freuen, unser weltweites Publikum auf eine neue und epische Reise durch Mittelerde mitzunehmen." Produzenten, Darsteller, Kreativ- und Produktionsteams hätten in Neuseeland "unermüdlich daran gearbeitet, diese unfassbare und beeindruckende Vision zum Leben zu erwecken."

Der umfassende Cast besteht unter anderem aus Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh und Joseph Mawle. Erstmals angekündigt wurde das Mega-Projekt übrigens Ende 2017.