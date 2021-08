Nachdem die Verleihung der Grimme-Preise in Marl im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie noch vollständig zum Opfer fiel, wird man in diesem Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung durchführen. Während die Veranstaltung normalerweise im Frühjahr über die Bühne geht, hatte man in diesem Jahr von vornherein eine Verleihung Ende August angekündigt und will diese nun auch tatsächlich am 27. August im Theater der Stadt Marl durchführen.

Von vollständiger Normalität ist man trotzdem noch weit entfernt, die Preisverleihung wird vor "stark reduzierter Gästezahl" stattfinden - zumindest die Preisträger können aber natürlich vor Ort sein. Moderiert wird die Preisverleihung von Autor und ZDF-Moderator Jo Schück, eine TV-Ausstrahlung gibt es zeitversetzt ab 22:25 Uhr bei 3sat.

"Wir sind voller Freude und Dankbarkeit, dass wir zurück 'auf der Bühne' sind mit der Verleihung des Grimme-Preises", sagt Grimme-Direktorin Frauke Gerlach. "Diese traditionelle Form der Würdigung und vor allem das kulturelle und menschliche Miteinander haben sehr gefehlt. Wir sind davon überzeugt, dass es ein ganz besonderer Abend wird."