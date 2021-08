Am Freitag dieser Woche wird Sat.1 vorerst letztmals nach dem erfolgreichen "Frühstücksfernsehen" alte Folgen seiner Scripted-Reality "Die Ruhrpottwache" senden. Die Sendung fliegt aus dem Programm. Sie holte zuletzt teils weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, was jedoch an der Konkurrenz der Olympischen Sommerspiele liegen dürfte. Bevor das Sport-Event startete, sicherte sich der Sender an guten Tagen sogar zweistellige Werte. Dennoch rückt ab dem 9. August das aktuell noch um elf Uhr laufende "Mein dunkles Geheimnis" mit jeweils zwei Episoden in die 10-Uhr-Stunde.

Ebenfalls eine Stunde früher als bisher ermitteln dann die "Anwälte im Einsatz". Die Ermittler-Sendung ist ab dem 9. August immer um elf Uhr zu sehen. Mittags um zwölf kehrt daher eine andere Sat.1-Sendung ins Programm zurück: Dann werden jeweils zwei Episoden der Produktion "Zugriff Berlin – Team Römer ermittelt" wiederholt. Die Folgen waren jeweils im Herbst 2020 im Sat.1-Vorabendprogramm zu sehen. Im Schnitt kamen die 20 Folgen aus dem Hause Redseven Entertainment in der Zielgruppe aber nicht über fünfeinhalb Prozent Marktanteil hinaus. Weitere Folgen mit dem ehemaligen "Richterin Barbara Salesch"-Staatsanwalt sind daher nicht geplant (wir berichteten).

Der Umbau am Vormittag und Mittag ist nicht die einzige Änderung, die bei Sat.1 ab kommender Woche ins Haus steht. Auch am Vorabend kommt ein neues Format hinzu. Beginnend am 9. August moderiert Amiaz Habtu um 19 Uhr das Format "Let the Music play – Das Hit-Quiz". In dieser Woche sind am Vorabend ab 18 Uhr noch Doppelfolgen des "Buchstaben Battle" im Programm-Line-Up vorgesehen.