am 03.08.2021 - 15:06 Uhr

Nachdem die dritte Ausgabe der neuen Chris-Tall-Quizshow "The Wheel" zurückliegenden Freitag auf unter acht Prozent Marktanteil gerutscht war, ist RTL auf der Suche nach einem neuen Sendeplatz. Drei Episoden des Formats stehen noch aus, sie sollen aber nicht mehr am späten Freitag gesendet werden. Für RTL steht fest: Im Programm soll sich "The Wheel" weiterdrehen, nur wo, das ist aktuell noch fraglich.

"The Wheel" war am 23. Juli mit rund 1,36 Millionen Zuschauenden im RTL-Programm gestartet, hatte binnen einer Woche aber rund ein Drittel seines Publikums verloren. Die dritte Folge, die darauffolgenden Freitag ausgestrahlt wurde, kam schon nur noch auf rund 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das von Chris Tall moderierte Format ist eine Produktion von Warner Bros ITVP und basiert auf einer britischen Sendung. Dort ist "The Wheel" übrigens ein Quotenerfolg.

Am kommenden Freitag geht RTL mit seiner Primetime dann ins Duell mit dem Staffelstart von "Promi Big Brother". Die im Jahr 2020 gezeigte Staffel legte mit 17,7 Prozent Marktanteil bei den Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren einen vergleichsweise fulminanten Start hin.