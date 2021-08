RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual haben am Dienstag die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" unterbrechen müssen, weil ein Team-Mitglied positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das hat der Kölner Privatsender am Abend via Twitter bestätigt. Das Gesundheitsamt hat nach Angaben von RTL inzwischen aber bereits Entwarnung gegeben. So sei die Viruslast auf eine Infektion im Frühjahr zurückzuführen, hieß es. Die Produktion soll daher am Mittwoch fortgesetzt werden.

Aktuell macht "Deutschland sucht den Superstar" im oberbayerischen Burghausen Station. Neben der neuen Jury, die aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad besteht, setzt RTL auch auf ein neues Konzept. Die Talente treten nämlich erstmals in einem eigens für die Castings konzipierten Glas-Kubus vor die Jury. Als Kulisse für alle Folgen der Jury-Castings dient in diesem Jahr neben Burghausen auch Wernigerode.

"Ich finde es toll, dass das neue 'DSDS' raus auf die Marktplätze geht", sagte Florian Silbereisen kürzlich über das Konzept. "Wir sind mitten in der Stadt! Jeder kann vorbeikommen, zuschauen - und mitmachen!"

Bohlen feilt am TV-Comeback

Unterdessen hat sich auch der frühere Jury-Chef Dieter Bohlen zu Wort gemeldet und in einem Instagram-Video sein TV-Comeback in Aussicht gestellt. "Klar seht ihr mich wieder im Fernsehen", sagte Bohlen, ohne jedoch konkret zu werden. In eine Castingshow, in der er wieder "irgendwelche Sänger" bewerte, wolle er aber allerdings nicht. Stattdessen sei er auf der Suche nach etwas komplett Neuem, das seine Fans "vom Hocker haut".