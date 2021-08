am 04.08.2021 - 13:20 Uhr

Diesen langwierigen Prozess wollen Vox und der "Stern", beide Mitglieder der Content Alliance von Bertelsmann, in einer Langzeit-Dokumentation begleiten. Ein Jahr lang werden die Reporter Menschen in den Flutgebieten begleiten, dokumentieren, wie Betroffene mit ihrem Schicksal umgehen, was mit den Spenden passiert und ob und wie die Politik Unterstützung leistet. Daraus soll dann eine vierstündige Doku für Vox entstehen.

Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless, die gemeinsam die Chefredaktion des "Stern" bilden: "In unserer Zusammenarbeit entfaltet sich eine große journalistische Kraft, wie schon viele andere, gemeinsam mit unseren Kolleg:innen der Mediengruppe RTL Deutschland realisierten, Projekte gezeigt haben. Dies ist eine besondere Dokumentation, die uns sehr am Herzen liegt - denn erst im Rückblick und in der Langzeitbeobachtung wird uns als Gesellschaft die Einordung dieser bisher einzigartigen Katastrophe gelingen."