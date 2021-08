Zwei Neuzugänge gibt's in der ARD-Programmdirektion: Zum 1. Oktober wechselt Kevin Amour zur ARD, wo er gemeinsam mit Jonas Schlatterbeck, Head of Content der ARD-Mediathek, als neue Doppelspitze die integrierte Programmplanung sowohl für Das Erste als auch für die Mediathek leiten wird. Er löst Andrea Wich ab, die zum 1. September zum BR wechselt und dort die Leitung der Planungskoordination ARD-Alpha und 3sat übernimmt.

Kevin Amour ist seit 2007 in unterschiedlichen Funktionen für ProSiebenSat.1 tätig. In den vergangenen Jahren war er unter anderem Senior Manager Programming Acquisitions und Director Content Strategy. In seiner aktuellen Funktion als Vice President Content arbeitet er seit 2020 für die Seven One Entertainment Group.

Der zweite Neuzugang betrifft den Bereich Kommunikation: Ab dem 1. November leitet Annika Quisbrock den gesamten Kommunikationsbereich der ARD-Programmdirektion, wozu also beispielsweise die Presseabteilung oder auch Marketing und Design gehören. Diese übergeordnete Stelle wurde neu geschaffen. Sie kommt von der Bauer-Verlag, wo sie als Head of Marketing derzeit den Bereich "Innovation" leitet.