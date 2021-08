am 04.08.2021 - 15:25 Uhr

Am Freitagmorgen um 8 Uhr veröffentlicht die RTL Group ihre aktuellen Geschäftszahlen fürs zweite Quartal - und nachdem der Konkurrent aus Unterföhring bereits von einer starken Erholung des Werbegeschäfts berichten konnte, dürften sie wohl gut ausfallen. Spannender wird daher wohl weniger was Thomas Rabe, Chef von Bertelsmann und RTL Group in Personalunion, zu den Zahlen als zu einer möglichen Fusion der Mediengruppe RTL Deutschland und Gruner + Jahr zu sagen hat.

Nach DWDL.de-Infos soll es dann jedenfalls neue Details geben, wie man sich das Verhältnis des Hamburger Verlagshauses und des Kölner TV-Anbieters künftig vorstellen soll. Zuvor hatte "Meedia" darüber berichtet. Im Februar hatte Bertelsmann angekündigt, dass seine beiden Töchter eine "noch engeren Kooperation auf unterschiedlichen Feldern" prüfen soll. Im Raum steht ein möglicher Komplettzusammenschluss ebenso wie die Fusion einzener Geschäftsbereiche oder eine Vertiefung der schon laufenden Kooperation im Rahmen von Content und Ad Alliance.

Auch wenn man stets betonte, dass es sich um einen "offenen Prozess" handle, machte Rabe mit Aussagen wie "Ich habe das Gefühl, dass RTL und G + J gut zusammenpassen könnten" doch deutlich, wo seine Präferenz liegt. Bislang hieß es, dass bis spätestens Ende September eine endgültige Entscheidung fallen soll, um im 4. Quartal mit der Umsetzung beginnen zu können.

Sollte es zu einer Fusion kommen, ist auch spannend, wer künftig an der Spitze des Unternehmens stehen würde. Die Mediengruppe RTL Deutschland wird von Bernd Reichart geführt, an der Spitze von Gruner + Jahr steht seit dem Abgang von Julia Jäkel Stephan Schäfer. Schäfer übernahm schon Anfang 2019 zusätzlich zu seinem Posten bei Gruner + Jahr (damals noch Chief Product Officer) die Geschäftsführung für Inhalte & Marken bei der Mediengruppe RTL und steht damit für die vertiefte Zusammenarbeit der beiden Häuser.