ViacomCBS bringt den Streamingdienst Paramount+ überraschend nach Deutschland - und zwar vorwiegend in Kooperation mit Sky. Das haben beide Unternehmen am Donnerstag angekündigt. Der Rollout ist demnach für das kommende Jahr geplant und umfasst darüber hinaus auch Österreich, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Irland und Italien. Die Rede ist von einer mehrjährigen Vertriebspartnerschaft , die im kommenden Jahr beginnen wird.

Der Plan ist, Abonnentinnen und Abonnenten des Sky-Cinema-Pakets via Sky Q kostenlosen Zugang zu Paramount+ zu gewähren. Alle anderen Sky-Kunden sollen die Möglichkeit bekommen, den Streamingdienst als Zusatzangebot zu ihrem Konto über Sky zu abonnieren. Allerdings: Paramount+ soll auch ohne Sky buchbar sein. Informationen zum Preis und das konkrete Angebot an lokalen Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

"Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Innovationen für unsere Kunden vorantreiben und die besten Apps und Inhalte an einem Ort auf Sky Q bündeln, so dass sie mehr großartiges Fernsehen sehen können als je zuvor", erklärte Stephen van Rooyen, Executive Vice President & Chief Executive UK & Europe bei Sky. "Paramount+ ist ein hervorragendes Angebot mit einer riesigen Auswahl an fantastischen Filmen und TV-Serien, und unsere neue, umfassendere Vereinbarung mit ViacomCBS wird beiden Unternehmen zugutekommen."

In den USA hat Paramount+ bereits vor einiger Zeit den Streamingdienst CBS All Accss abgelöst. Nach der Fusion von Viacom und CBS setzen die Verantwortlichen also nicht mehr auf eine CBS-Marke, sondern auf eine, die durch Viacom in den Konzern gekommen ist. Vor allem soll "Paramount" als traditionsreicher Name eines der Major-US-Filmstudios seine Kraft entfalten - auch außerhalb der USA, wo man unter dem neuen Label Originals, Shows und Filmen bekannter Marken und Studios vereint, darunter neben Paramount Pictures auch Showtime, Comedy Central, MTV und Nickelodeon.

Zu den Titeln zählen unter anderem "Halo", "The Offer" und die neue "iCarly"-Serie, aber auch "The Man Who Fell to Earth", "Ripley", "Super Pumped" und "American Gigolo" sowie "Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre", "Star Trek: Prodigy" und "MTV Unplugged". Auch eine Reihe von Klassikern wie "Mission Impossible" und "Transformers" gehören zum Portfolio. Im Rahmen der Partnerschaft mit Sky werden zudem auch in Zukunft Spielfilme von Paramount Pictures auf Sky Cinema im Vereinigten Königreich und ab 2022 auch auf Sky Cinema in Deutschland und Italien verfügbar sein.

Auch Peacock wird Teil des Sky-Abos

Mit dem ViacomCBS-Deal baut Sky sein Streamingangebot noch einmal deutlich aus, nachdem das Unternehmen erst in der vergangenen Woche bekanntgegeben hat, dass die fast 20 Millionen Kundinnen und Kunden von Sky noch in diesem Jahr Zugriff auf den von NBCUniversal betriebenen Streamingdienst Peacock erhalten sollen - und zwar ohne zusätzliche Kosten (DWDL.de berichtete). Mit der jüngsten Offensive dürfte sich Sky auch für den drohenden Verlust der HBO-Inhalte rüsten, schließlich ist davon auszugehen, dass der Streamingdienst HBO Max ebenfalls über kurz oder lang nach Deutschland kommen wird.

Im Falle von Paramount+ tun sich dagegen zwei Riesen lieber zusammen, als sich gegenseitig zu bekriegen. Im Zuge der Partnerschaft mit ViacomCBS wurde zudem bekannt, dass diese auch eine mehrjährige Verlängerung für die Distribution der linearen Pay-TV-Kanäle Nick Jr. und Nicktoons in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst. ViacomCBS Networks International hat zudem seine mehrjährige Vereinbarung mit Sky als Werbevermarktungspartner für alle Plattformen und Kanäle im Vereinigten Königreich und Italien verlängert.