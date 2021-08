Sat.1 schraubt in homöopathischen Dosen an seinem Nachmittagsprogramm und wird noch in diesem Monat ein Spin-Off seiner Scripted Reality "Klinik am Südring" ausstrahlen. Das Format trägt den Titel "Klinik am Südring - Die Intim-Fachärzt" und ist ab dem 23. August von Montag bis Freitag um 16:00 Uhr zu sehen. Zum genauen Inhalt der Folgen gibt es bislang keine Informationen, allerdings dürfte der Name Programm sein.

Zu kleineren Veränderungen im Programm kommt es zudem zur Mittagszeit: Auf dem Sendeplatz um 12:00 Uhr wird Sat.1 ebenfalls ab dem 23. August noch einmal die Ermittler-Doku "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" wiederholen. In den beiden Wochen zuvor zeigt der Privatsender auf diesem Sendeplatz Wiederholung des ähnlich gestrickten Formats "Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt".

Produktionsfirma hinter der "Klinik am Südring" und "Richter und Sindera" ist in beiden Fällen Filmpool Entertainment.