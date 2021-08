Im Februar hatte Bertelsmann angekündigt, dass seine beiden Töchter eine "noch engere Kooperation auf unterschiedlichen Feldern" prüfen soll - ergebnisoffen, wie man stets betonte, doch Bertelsmann-Boss Thomas Rabe ließ gleichwohl nie Zweifel daran aufkommen, dass eine Fusion ganz oben auf der Wunschliste steht. Nun kommt sie tatsächlich: Am Freitagmorgen wurde bekanntgegeben, dass RTL Deutschland und Gruner + Jahr zusammengeführt werden.

Konkret übernimmt RTL Deutschland die deutschen Magazine und Marken für einen Kaufpreis von 230 Millionen Euro - also Marken wie "Stern", "Brigitte", "Geo", "Capital", "Schöner Wohnen", "Eltern" oder "Art". Da sich der Verlag in den letzten Jahren Stück für Stück von seinen internationalen Ambitionen verabschiedet hat, ist das der verbliebene Kern des Verlags. Nicht Teil des Deals sind lediglich die DDV Mediengruppe (Sächsische Zeitung), Territory, die AppLike Group sowie die 25-Prozent-Beteiligung an der "Spiegel"-Gruppe, die stattdessen direkt unters Dach von Bertelsmann wandern.

Für Bertelsmann ist es der konsequente nächste Schritt, nachdem die beiden Töchter in den vergangenen Jahren ihre Zusammenarbeit in immer mehr Bereichen in der Ad Alliance, der Content Alliance und der Data Alliance ausgebaut hatten. Konzernchef Thomas Rabe spricht von einem weiteren Meilenstein in der Strategie "nationale Cross-Media-Champions" zu schaffen. Im wachsenden Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen sind exklusive, lokale Inhalte der Schlüssel zum Erfolg – insbesondere, um das Wachstum unserer Streamingdienste weiter zu beschleunigen. Mit einem deutlichen Zuwachs an Größe, Ressourcen und Kreativität werden RTL Deutschland und G+J ihre Investitionen in jene Bereiche erhöhen, die den Unterschied machen: Premium-Inhalte und journalistische Exzellenz", so Rabe. Ein erstes konkretes Projekt hat man übrigens mit dem Start des neuen TV-Formats "Stern Investigativ" auch schon angekündigt.

Das kombinierte Unternehmen wird mehr als 1.500 Journalistinnen und Journalisten beschäftigen. Kombiniert kamen G+J und RTL Deutschland im letzten Geschäftsjahr auf einen Umsatz von 2,63 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn (Adjusted EBITDA) von 496 Millionen Euro. Durch die Zusammenführung erwartet man Synergie-Effekte von rund 100 Millionen Euro pro Jahr, die man bis 2025 vollständig heben will. Den vollständigen Abschluss der Transaktion erwartet man zum 1. Januar 2022. Noch keine Angaben gab es zur künftigen Führung des Gemeinschaftsunternehmens - RTL Deutschland wird von Bernd Reichart geführt, an der Spitze von Gruner + Jahr steht Stephan Schäfer, der zugleich Geschäftsführer Inhalte und Marken bei RTL ist. Gruner + Jahr Deutschland soll seinen Sitz trotz allem übrigens weiterhin in Hamburg haben.