am 08.08.2021 - 07:19 Uhr

Mit der Partie Mönchengladbach gegen Bayern München wird am kommenden Freitag die neue Bundesliga-Saison eröffnet. Es ist die erste einer neuen Rechteperiode. Bei den TV-Übertragungen gibt es einige Veränderungen. So werden alle Sonntagsspiele nicht mehr wie bisher von Sky, sondern nun von DAZN übertragen. Der Streamingdienst behält auch die Freitagsspiele. Mit einer Bekanntgabe des Übertragungskonzepts von DAZN ist in den nächsten Tagen zu rechnen, die Sonntagsausgabe der "FAZ" nennt aber schonmal einige Details.