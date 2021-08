am 08.08.2021 - 14:22 Uhr

Das Erste Deutsche Fernsehen ändert kurzfristig sein Programm am Sonntagabend. Um ausführlich über die Waldbrände im Süden Europas zu berichten, wird der Sender bereits ab 21:45 Uhr und somit rund 90 Minuten früher als eigentlich geplant seine "Tagesthemen" ins Programm nehmen. Ganz neu im Line-Up ist zudem ein um 22:15 Uhr startender "Weltspiegel Extra".

Für diesen hat Natalie Amiri einer ARD-Mitteilung zufolge "beklemmende Eindrücke" in Athens Vororten und auf der Insel Euböa gesammelt. Berichtet wird aber auch aus der Türkei, wo derzeit ebenfalls die Flammen lodern. 150.000 Hektar Land sollen niedergebrannt sein - elfmal so viel wie in den Vorjahren. Katharina Willinger hat Einsatzkräfte ins Hinterland begleitet und mit Hoteliers gesprochen, die nach Corona nun eine zweite Katastrophe erleben.

Fans von "Kommissar Bäckström" müssen sich daher am Sonntagabend etwas gedulden. Der Krimi startet nicht wie geplant um 21:45 Uhr, sondern erst nach dem "Weltspiegel Extra". Am 20:15-Uhr-Programm des Ersten ändert sich unterdessen nichts. Es läuft der rund zwei Jahre alte "Tatort" aus Dortmund, der auf den Episodentitel "Inferno" hört.