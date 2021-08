am 10.08.2021 - 08:23 Uhr

"Wir sind fassungslos und tief erschüttert über den viel zu frühen Tod von Axel Ruth", schreibt der Teleshopping-Sender QVC auf Facebook über den Tod eines seiner langjährigen Moderatoren und Experten. Er starb im Alter von nur 43 Jahren, über die Todesursache ist nichts bekannt. "Seine liebenswürdige, verständnisvolle Art, seine unerschöpfliche Begeisterung für Dinge und seine Fähigkeit, uns zum lachen zu birngen, werden uns unendlich fehlen", heißt es weiter.