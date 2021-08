am 11.08.2021 - 08:00 Uhr

Die dritte Staffel von "Check Check" wird zugleich die letzte sein. Das hat der Streamingdienst Joyn gegenüber DWDL.de bestätigt und zugleich den Ausstrahlungstermin für die finalen Folgen angekündigt. Die achtteilige Staffel wird demnach ab dem 23. September auf dem Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery zum Abruf bereitstehen - allerdings haben lediglich zahlende Abonnentinnen und Abonnenten Zugriff auf die Episoden.

Die Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf handelt von der chaotischen Crew eines Regionalflughafens. Neben Heufer-Umlauf werden auch Kailas Mahadevan, Jan Georg Schütte, Petra Kleiner, Sara Fazilat und Doris Golpashin wieder zu sehen sein. Joyn verspricht, dass sich die Flughafen-Truppe in der finalen Staffel auf das konzentrieren wird, was wirklich wichtig für sie ist. Konkret geht es um "wahre Freundschaft und Familie, ums Ankommen im Leben und das unvermeidliche Erwachsenwerden", wie es heißt.

Produziert wird "Check Check" von Florida Film. Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, und Klaas Heufer-Umlauf. Head-Autor ist Gernot Griksch. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen.

Die Free-TV-Ausstrahlung der Comedyserie erfolgte in der Vergangenheit bei ProSieben, wo allerdings nur wenige Fans Gefallen an "Check Check" fanden. Die Marktanteile lagen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stets im tief einstelligen Bereich. Über die Abrufzahlen bei Joyn ist nichts bekannt.