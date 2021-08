am 11.08.2021 - 09:51 Uhr

Am kommenden Dienstag, 17. August, zeigt ProSieben die letzte Folge der zweiten "Wer stiehlt mir die Show"?-Staffel. Dabei kommt es zu einer Änderung der Teilnehmenden. Wie ProSieben am Mittwochvormittag via Twitter mitteilte, wird Shirin David nicht dabei sein. Sie habe sich bei den Proben zu ihrer Show den Knöchel gebrochen und musste dementsprechend passen. Aber: Ein Ersatz wurde gefunden. Palina Rojinski wird kommende Woche mit Tedros Teclebrhan und Bastian Pastewka gegen Joko Winterscheidt um das eigene Rätselheft spielen. Wie gewohnt startet "Wer stiehlt mir die Show?" um 20:15 Uhr.

Ab Ende August setzt ProSieben am Dienstagabend übrigens wieder auf eine Ranking-Show. Nach dem Ende der laufenden Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" plant der Sender erstmal mit "Darüber staunt die Welt" – am 24. August geht es in der ProSieben-Primetime dann zweieinhalb Stunden lang um die lustigsten Tierpannen.