am 11.08.2021 - 15:33 Uhr

Die Frühjahrsstaffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" fand unter erschwerten Bedingungen statt: Günther Jauch musste wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne, bei der letzten Sendung fiel dann auch noch Spielleiter Thorsten Schorn aus. Bleibt zu hoffen, dass trotz zuletzt wieder ansteigender Infektionszahlen am 4. September nun wieder das gesamte Quartett vor die Kamera kann.

Dann steht jedenfalls die erste von drei neuen Ausgaben an, die wie gewohnt samstags ab 20:15 Uhr live bei RTL zu sehen sein werden. Im Frühjahr hatte das Format unterdessen seine Stärke dadurch bewiesen, dass es auch ohne einen oder zwei der drei Protagonisten erfolgreich sein kann: Im Schnitt kam die Staffel auf 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit sogar ein ganzes Stück erfolgreicher als im Herbst zuvor. Rund 2,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt im Schnitt ein.