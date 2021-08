Nachdem im vergangenen Jahr ausschließlich das Publikum über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden durfte, geht der Deutsche Comedypreis in diesem Jahr noch einen Schritt weiter - und legt auch die Nominierungen komplett in die Hände der Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sat.1, das die Show auch in diesem Jahr übertragen wird, am Donnerstag ankündigte.

Bereits am Freitag startet demnach die zweiwöchige Nominierungsphase, bei der das Publikum auf der Comedypreis-Website eine Auswahl an Comedy- und Satireshows, Comedyfiction, Podcasts sowie Künstlerinnen und Künstlern findet. Für jede Rubrik gibt es außerdem die Möglichkeit, eigene Nominierungen zu benennen. Wer mitmacht, hat die Chance auf zwei Karten für die Preisverleihung, die am 1. Oktober um 20:15 Uhr live in Sat.1 zu sehen sein wird.

Bis zum 1. Oktober läuft auch die Abstimmungsphase, für die ebenfalls zwei Wochen angesetzt sind. Bis zwei Stunden vor Beginn der Show läuft das Voting. Darüber hinaus soll auch das Saalpublikum per Live-Voting stimmberechtigt sein. Das Cologne Comedy Festival, das in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, verleiht außerdem einen Ehrenpreis - an wen, ist noch nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr war der Deutsche Comedypreis von RTL zu Sat.1 gewechselt, wo die Quoten allerdings ausbaufähig waren. Knapp zehn Prozent Marktanteil verzeichnete die Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, mit insgesamt 1,25 Millionen Menschen fiel die Reichweite zudem so niedrig aus wie noch nie. Bleibt abzuwarten, ob der Abwärtstrend diesmal gestoppt werden kann. Die Produktion übernimmt erneut Brainpool.