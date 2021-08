Das Format "LOL - Last One Laughing", in dem unter der Aufsicht von Michael "Bully" Herbig zehn Promis aus dem Comedy-Fach sich gegenseitig zum Lachen bringen sollen, dabei aber selbst nicht lachen dürfen, war für Amazon Prime Video ein Volltreffer: Laut Philip Pratt, der bei Amazon für die deutschen Eigenproduktionen zuständig ist, war es der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel kommt. Während bislang lose von "Herbst" die Rede war, steht nun fest: Starten werden die neue Folgen am 1. Oktober.

Die Besetzung wurde schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Demnach versuchen Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer, die schon in der ersten "LOL"-Staffel dabei waren, erneut ihr Glück und stoßen dabei auf die "LOL"-Neulinge Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee. Gastgeber bleibt weiterhin Michael Herbig. Auch diesmal gewinnt der, der zuletzt lacht, ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment.