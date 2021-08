am 12.08.2021 - 14:35 Uhr

Die im Frühjahr von The CW ausgestrahlte siebte Staffel der Superhelden-Serie "The Flash" findet Ende August nun den Weg nach Deutschland: ProSieben Maxx zeigt die neuen Episoden ab dem 30. August montags ab 22 Uhr in Doppelfolgen. Wer Zugang zum Pay-TV-Sender ProSieben Fun hat, kann sie schon ein paar Tage früher ab dem 26. August donnerstags ab 20.15 Uhr sehen.

"The Flash" war nach "Arrow" einst die zweite Serie aus dem "Arrowverse" und ist derzeit die dienstälteste noch laufende der DC-Serien. Eine achte Staffel wurde bereits bestellt und soll in den USA Mitte November starten. Hierzulande startete die Serie 2015 bei ProSieben und erzielte mit der ersten Folge um 20:15 Uhr über 20 Prozent Marktanteil. Dann ging's allerdings rasant bergab, die zweite Staffel lief schon spätabends, mit Staffel 5 gab man die Serie an ProSieben Maxx ab. Dort reichte es im letzten Herbst im Schnitt nur noch für knapp über ein Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Kabel Eins hat unterdessen angekündigt, ab dem 3. September freitags um 22:15 Uhr die Serie "Instinct" mit Alan Cumming ins Programm zu nehmen. Man wiederholt zunächst noch einmal die erste Staffel in Doppelfolgen, die 2018 mit mäßigem Erfolg schon in Sat.1 zu sehen war. Die zweite Staffel lief hierzulande bislang nur im Pay-TV, damit steigen nun aber die Chancen auf eine Free-TV-Ausstrahlung. "Instinct" löst freitags neben "Navy CIS"-Wiederholungen auch "Navy CIS: New Orleans" ab. Hier ist Ende August das Serienfinale zu sehen.

Alan Cummings spielt in "Instinct" den elitären Profiler Dr. Dylan Reinhart. Als Ex-CIA-Mann fürs Grobe hat er es sich seit Jahren mit seinem liebevollen Mann und einer einträglichen Uni-Professur in New York gemütlich gemacht. Doch dann benutzt ein irrer Killer ein von ihm verfasstes Buch als Inspiration für eine Mordreihe - und so entscheidet er sich, mit der Polizistin Lizzie Needham (Bojana Novakovic) auf Spurensuche zu gehen.