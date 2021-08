am 12.08.2021 - 15:07 Uhr

Seit Jahren schon erfreuen sich die Geschichten der "Steel Buddies" um Michael Manousakis großer Beliebtheit. Für DMAX ist die Dokusoap sogar das mit Abstand erfolgreichste Format. Kein Wunder also, dass die neunte Staffel gleich 15 neue Folgen umfasst. Ausgestrahlt werden diese ab dem 7. September jeweils dienstags um 20:15 Uhr, wie jetzt bekannt wurde.

Wie gehabt bringen die "Steel Buddies" im beschaulichen Peterslahr tonnenschwere Vehikel auf Vordermann, um die ausrangierten Kolosse mit Profit weiterzuverkaufen. In der neunten Staffel will Firmenboss Michael Manousakis zudem mit einer Douglas DC-3 in die Luft abheben. Zudem wird ihm sogar ein komplettes Museum zum Kauf angeboten.

Produziert wird "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" von Spin TV. Das Format entsteht unter der Leitung von von Tatiana Laageward, VP Programming & Content, und Producer Florian Grüning.