Die Seven.One Entertainment Group und die Deutsche Telekom haben am Freitag einen deutlichen Ausbau ihrer langjährigen Partnerschaft bekannt gegeben. Zunächst Mal: Alle linearen Sender der Gruppe werden auch weiterhin via Magenta TV verbreitet, inklusive Komfortfunktionen wie Instant Restart, Pause oder Aufnahmemöglichkeiten. Darüber hinaus umfasst es die Integration der Sender-Mediatheken auf der Magenta-TV-Plattform.

Neu hinzu kommt mit der neuen Vereinbarung nun aber auch der heute startende Kanal ProSiebenSat.1 UHD, der pünktlich zur Übertragung des Bundesliga-Auftaktspiels in Sat.1 am Freitagabend also auch Magenta-TV-Kunden zur Verfügung steht. Dort soll es neben dem Sport künftig auch manche Shows, Filme, Serien und Dokus in 4K zu sehen geben. Bislang war die Satelliten-Plattform HD+ als einziger Verbreitungspartner genannt worden.

Spannend wird die neue Partnerschaft für beide Unternehmen aber vor allem, weil man sie auch auf den Vermarktungs- und AdTech-Bereich ausdehnt. So wird man künftig im Bereich Addressable TV zusammenarbeiten. Addressierbare Werbung, die zielgruppen-spezifisch ausgespielt werden kann, haben TV-Vermarkter schon seit längerem als großes Wachstumsfeld ausgemacht. ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media kann bei solchen Kampagnen künftig also dank des Telekom-Deals höhere Reichweiten bieten. Darüber hinaus werde man auch bei "innovativen zielgruppenspezifischen Vermarktungsangeboten" bei den On-Demand-Inhalten von Seven.One auf der Magenta-TV-Plattform zusammenarbeiten. Bei Seven.One spricht man von der umfangreichsten Kooperation dieser Art mit einem Partner.

© Seven.One Entertainment Group Nicole Agudo Berbel ist Chief Distribution Officer bei Seven.One Entertainment

Michael Schuld, TV-Chef der Telekom: "Wir haben uns gemeinsam mit der ProSiebenSat.1 Meida SE für die Zukunft optimal aufgestellt. Wir werden die Reichweite von Magenta TV über alle Kanäle konsequent weiter ausbauen und gemeinsam vermarkten. Zusätzlich ermöglichen wir auf unsere Magenta-TV-Plattform das Ausspielen innovativer Werbeformate und nutzen dazu auch die Kompetenz unseres hauseigenen Datenspezialisten emetriq." Seitens Seven.One basieren die Addressable-TV- und Targeting-Angebote auf den konzerneigenen Lösungen von virtualminds sowie auf Technologie von smartstream.tv.