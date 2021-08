© El Cartel Media

Wo bislang menschliche Mitarbeitende viele Stunden Programm sichten mussten, um Szenen und Dialoge zu finden, zu denen ein Kunde passende Werbeformen buchen kann, übernimmt nun die Künstlische Intelligenz von Tagxy, wie der RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media mitteilte. Das Tool durchsucht Formate wie "Berlin - Tag & Nacht" oder "Kampf der Realitystars" nach Charakteren, Emotionen, Gegenständen oder Logos und erstellt daraufhin vollautomatisch die gewünschten Cut-Listen, damit die Werbebotschaft im richtigen Moment ausgespielt wird.

"Das ist eine enorme Arbeitserleichterung für unsere Kolleginnen und Kollegen, von der auch unsere Kunden unmittelbar profitieren", sagt Barbara Renner, Deputy Head of Crossmedia & Cooperations bei El Cartel Media. "Das macht die Umsetzung situativer Werbung nicht nur viel effizienter, sondern eröffnet auch mehr Raum für den kreativen Teil der Kampagnenplanung."

Zum Einsatz kam das Tool im Juni und Juli bereits in den RTLzwei-Soap sowie im Magazin "Grip". Konkret wollte ein Unternehmen Haarentfernungsprodukte für Frauen und Männer bewerben und suchte Bilder oder Kontexte, in denen es darum ging, "etwas Neues auszuprobieren", aber auch Szenen mit Flirts, Romantik oder Körperkontakt. Die Produkte wurden in mehr als 40 Cut-Ins situativ beworben, so El Cartel.

Tagxy soll jedoch auch auf anderen Feldern zum Einsatz kommen. Johannes Ehrler, Chief Data & Innovation Officer bei RTLzwei: "Wir treiben die datengetriebene Transformation bei RTLzwei und El Cartel Media weiter voran. So werden mithilfe der KI bei TVNow und in Format-Apps die Timecodes identifiziert, an denen Werbepausen gut hineinpassen – also zum Beispiel nicht mitten in einem Dialog." Das erfreut dann im Zweifel auch die Nutzerschaft.