Eigentlich war es festes Ziel von RTL, im Januar 2022 die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" wieder in Australien zu produzieren. Schon 2021 musste Murwillumbah coronabedingt als Austragungsort ausfallen. Vergangenen Januar ging stattdessen eine Light-Version aus einem Tiny-House in Hürth bei RTL auf Sendung. Doch die bisherigen Planungen, nur Geimpfte in die Produktion von "IbeS" einzubeziehen, scheinen inzwischen zu wackeln.

Die "Bild am Sonntag" schreibt in einem etwas vage gehaltenen Artikel, den der Sender zudem nicht näher kommentieren wollte, dass es wohl auch 2022 nicht nach Down Under gehen werde. Stattdessen könnte man sich die britische Variante der Show zum Vorbild nehmen. ITV hatte im Spätherbst 2020 nämlich herausragende Quoten mit einer Burg-Version eingefahren – und wird eine solche auch im Herbst 2021 wieder auf die Beine stellen.

Dieser Fakt macht eine Produktion für RTL besonders schwer. Ohnehin gehört "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu den teuersten Projekten des Senders. Üblicherweise kann RTL aber das für die britische Version schon aufgebaute Set mitnutzen. So werden nun also "andere Austragungsorte in Erwägung gezogen", wie die Sonntagszeitung schreibt. Unter die Lupe genommen werden demnach gerade mehrere Gelände in Süddeutschland. Gesucht wird eine Burg oder ein Schloss.