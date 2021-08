Am 1. Oktober wird der Deutsche Filmpreis zum 71. Mal verliehen - und die Macher versprechen "eine Show, die den deutschen Film gebührend feiert". Als Gastgeber wird diesmal Daniel Donskoy durch den Abend führen. Donskoy machte sich als Schauspieler zunächst mit Rollen in britischen Serien wie "Victoria" und "Detectorists" einen Namen, in Deutschland war seine erste große Rolle die des Titelhelden in der RTL-Serie "Sankt Maik". Donskoy ist aber auch Musiker und überzeugte zuletzt als Moderator der Sendung "Late Night Jews".

Nico Hofmann, künstlerischer Leiter des Deutschen Filmpreises: "Mit Daniel verbindet mich nicht nur die erfolgreiche schauspielerische Zusammenarbeit der letzten Jahre – Daniel ist vor allem: ein Mensch mit politischer Haltung, kaum zu bändigender Energie und großer Lebensneugierde. Das mag mit Herkunft und kosmopolitischer Lebensgeschichte zu tun haben, es ist aber auch der tiefe Ausdruck von Engagement, von Interesse an unserem Metier, in dem Daniel mittlerweile selbst zu den Protagonisten zählt – kurzum: es ist die Begeisterung für den deutschen Film und alle Menschen, die dahinter stehen. Das gilt es zu feiern, und hier ist Daniel Donskoy der ideale Gastgeber."

Daniel Donskoy selbst sagt: "Wir tun uns hierzulande oft schwer uns selbst die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen: Ja, das habe ich gut gemacht. Aber genau darum geht es an diesem Abend. Das Publikum zu Hause und die Filmschaffenden im Saal durch den Abend führen zu dürfen, ist eine Herausforderung, auf die ich mich wahnsinnig freue, denn JA, deutsches Kino kann alles, wenn man kollektiv daran glaubt. Manchmal können wir hier ein bisschen mehr Glamour vertragen, deshalb arbeiten wir an einer Show, die musikalisch, anspruchsvoll und voller Enthusiasmus schreit: Wir feiern den deutschen Film."

Das ZDF überträgt die Verleihung am 1. Oktober zeitversetzt ab 23 Uhr.