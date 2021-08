am 16.08.2021 - 16:35 Uhr

Neben der Champions League und der Europa League gibt es ab dieser Saison noch einen dritten internationalen Wettbewerb der UEFA, die "Europa Conference League". Sowohl für die Europa League wie auch für die Europa Conference League besitzt die RTL-Gruppe künftig umfangreiche Übertragungsrechte, die sie teils im Free-TV bei RTL und Nitro, teils kostenpflichtig beim Streamingdienst TVNow auswerten wird.

Einen ersten Vorboten auf die neue Europa Conference League gibt es nun am 26. August zu sehen. Dann findet das Playoff-Rückspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem finnischen Pokalsieger Kuopion PS statt, dessen Ausgang darüber entscheiden wird, ob sich die Berliner für die Gruppenphase qualifizieren können. Nitro wird die Partie an diesem Abend ab 20:15 Uhr live übertragen, die Vorberichterstattung startete um 19:45 Uhr.

Für die Köpenicker ist es die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit 20 Jahren. Bereits 2001 qualifizierte sich Union Berlin für den damaligen UEFA-Pokal. Da die Zuschauerkapazität des Stadions An der Alten Försterei nicht den Regularien der UEFA entspricht, findet die Partie im Berliner Olympiastadion statt. Die Gruppenphase startet dann am 16. September.