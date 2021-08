Die Mediengruppe RTL Deutschland und Vodafone als größter Kabelnetzbetreiber des Landes bauen ihre seit langem bestehende Partnerschaft aus und vereinheitlichen sie für Gesamt-Deutschland. Bislang gab es Unterschiede zwischen dem einstigen Kabel-Deutschland- und dem einsteigen Unitymedia-Gebiet. Zunächst mal umfasst es die weitere Verbreitung der linearen Sender der Gruppe. Mit dabei sind RTL, Vox, Nitro, ntv, Super RTL, RTLplus und RTLzwei in HD, sowie VoxUp und Toggo Plus in SD, dazu kommen die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Living und Geo Television in HD. Nicht mit dabei ist damit RTL Passion.

Für die Zukunft entscheidender dürfte aber die Ausweitung der Kooperation im Streaming-Bereich sein. So wird Vodafone die bestehende Mediathek mit RTL-Inhalten ausbauen und tiefer als bisher in GigaTV integrieren. Dort sollen die Inhalte dann zudem länger als bislang bis zu 30 Tage nach Ausstrahlung abrufbar sein - und das teils auch in UHD-Qualität, etwa bei "Let's Dance" oder "GZSZ". Die Vereinbarung umfasst zudem die Integration von TVNow Premium als App auf GigaTV - allerdings erst ab 2022, wenn der Dienst dann auch schon RTL+ heißen dürfte.

Und obendrein hat man sich auch darauf verständigt, die Vermarktungsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit bei der technischen Umsetzung des digitalen Spotaustauschs zu erweitern, und so die Reichweite von adressierbarer TV-Werbung auszubauen. Dieses Feld haben TV-Vermarkter als großes Wachstumsfeld ausgemacht und ist daher bei der Neuverhandlung einer Zusammenarbeit aktuell stets ein wichtiges Thema, wie man kürzlich auch bei einer ähnlichen Vereinbarung zwischen ProSiebenSat.1 und der Telekom gesehen hat. Außerdem wollen beide Unternehmen "neuartige TV-Angebote und Produkte" gemeinsam entwickeln, wie es noch wenig konkret heißt.

Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland: "Wir treiben das schnelle Wachstum unseres führenden deutschen Streamingangebots TVNow (RTL+) mit inzwischen über zwei Millionen Kunden weiter voran und wollen unser hochattraktives und vielfältiges Inhalte-Portfolio immer mehr Menschen einfach zugänglich machen. Dafür investieren wir in noch mehr Inhalte, Technologie – und starke Partnerschaften. Gemeinsam mit Vodafone werden wir neue TV-Angebote und Produkte entwickeln und neue technische Möglichkeiten für die Werbevermarktung umsetzen, die auch den individuellen Wünschen der Nutzer immer besser gerecht werden."

Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland: "Als Deutschlands größter TV-Anbieter wollen wir unseren Kunden die besten und beliebtesten Inhalte über GigaTV komfortabel zugänglich machen. Dazu setzen wir auf Kooperationen mit starken Partnern wie der Mediengruppe RTL, um das Angebot für unsere TV-Kunden weiter auszubauen. Durch die erweiterte Mediathek mit den beliebtesten Sendungen der Mediengruppe RTL Deutschland und dem komfortablen Zugang zu TVNOW Premium stärken wir unser Unterhaltungsangebot deutlich. Ich freue mich sehr auf die weiteren Ergebnisse, die sich aus unserer Partnerschaft ergeben – unsere TV-Kunden werden davon profitieren."