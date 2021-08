Nachdem die Champions League in den letzten Jahren im Free-TV praktisch gar nicht mehr stattgefunden hat, gibt es mit dem Start der neuen Rechteperiode nun eine Neuerung: Zwar bleiben die Live-Übertragungen per se weiterhin fast ausschließlich hinter der Bezahlschranke - nun bei DAZN und Amazon Prime Video - dafür hat sich das ZDF neben den Übertragungsrechten für das Finale auch Highlight-Rechte gesichert.

In Champions-League-Wochen zeigt das ZDF daher künftig immer mittwochs um 23 Uhr ein 60-minütiges "Sportstudio", in dem man mit Highlight-Szenen, Analysen und Interviews auf den zurückliegenden Spieltag blicken wird. Zum ersten Mal läuft die Sendung am 15. September, die zweite Ausgabe ist dann für den 29. September angesetzt.

Die Zeit für das zusätzliche Sportstudio knappst das ZDF bei anderen Sendungen ab. Um den Startzeitpunkt 23 Uhr halten zu können, entfällt am 15. September das sonst um 22:15 Uhr nach dem "heute-journal" laufende "auslandsjournal", stattdessen startet direkt die "ZDFzoom"-Reportage "Eure Wut - euer Mut", in dem es daum gehen soll, was junge Menschen in Deutschland vor der Bundestagswahl "so richtig nervt".

Am 29. September entfällt dann hingegen "ZDFzoom", stattdessen ist das "Auslandsjournal" in einer um 15 auf 45 Minuten verlängerten Version zu sehen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Champions-League-Bilder erst nach 23 Uhr gezeigt werden dürfen, aber zugleich auch ein zeitlicher Ausgleich für die Wochen, in denen das "Auslandsjournal" nun pausieren muss. Welches der beiden Formate pausieren muss, werde "anhand redaktioneller und produktioneller Abstimmungen getroffen", heißt es beim ZDF auf Anfrage.

Auswirkungen hat die Champions-League-Sendung zum Anderen aber auch auf Markus Lanz, der dann erst im Anschluss ab Mitternacht mit seinem Talk auf Sendung gehen darf. Auch wenn Lanz schon häufiger bis nach 1 Uhr auf Sendung geschickt wurde, wird seine Sendezeit an den Champions-League-Abenden von 75 auf 45 Minuten gekürzt, sodass also gegen 0:45 Uhr Schluss sein soll.