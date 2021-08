Am 6. September startet der Dokusoap-Dauerbrenner "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bereits in seine 14. Staffel - und zwar auf einem neuen Sendeplatz. Nachdem das Format zuletzt mittwochs beheimatet war und zwar sinkende, aber in der Regel noch solide Marktanteile einfahren konnte, läuft die neue Staffel künftig Montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Ganz neu ist der Sendeplatz nicht, bis 2015 lief das Format schon einmal dort.

In den neuen Folgen geht's unter anderem um neuen Zuwachs für die Großfamilie: Mit Hilfe von künstlicher Befruchtung konnten sich Sarafina und Peter Wollny den lang ersehnten Kinderwunsch erfüllen - und zwar gleich doppelt, sie erwarten nämlich Zwillinge. Mit der Geschichte um Silvia Wollny hebt RTLzwei unterdessen auf die Meta-Ebene ab - es geht nämlich um ihre Teilnahme an der zweiten Staffel des RTLzwei-Formats "Kampf der Realitystars", das derzeit zu sehen ist. Thema sind unter anderem ihre Zweifel im Vorfeld und die Entscheidung, durch die Dreharbeiten in Thailand nicht bei ihrer schwangeren Tochter sein zu können.

Produziert wird "Die Wollnys" von Splendid Studios.