Dwayne "The Rock" Johnson hat eine eindrucksvolle Karriere hinter sich. Er wurde er vom Footballspieler zum Wrestler - und schließlich avancierte er als Schauspieler zum Superstar. Auf seine Jugend blickt Johnson nun in der neuen Comedyserie "Young Rock", die bereits zu Beginn des Jahres beim US-Sender NBC ihre Premiere feierte. Jetzt steht fest, dass sie im Herbst auch nach Deutschland kommen wird.

Sky Comedy wird die elf Episoden der ersten Staffel ab dem 4. Oktober immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Darüber hinaus steht die Serie auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereit.

Die Geschichte startet im Jahr 2032: Dwayne Johnson kandidiert für die Wahl des US-Präsidenten. In einem Interview mit Randall Park blickt er auf sein ereignisreiches Leben zurück, das ihn zu dem Mann werden ließ, der er heute ist. Von seiner Kindheit in einer robusten Familie, umringt von Wrestling-Ikonen, über die rebellischen Teenager-Jahre, bis hin zu seinen Jahren als Footballspieler in der Universität von Miami. Neben den Interviewszenen, in denen Johnson himself zu sehen ist, gibt es Rückblenden in die Jahre 1982, 1987 und 1990.

Als Zehnjähriger wird Johnson von Adrian Groulx ("Mighty Expres") verkörpert, Bradley Constant ("Following Phil") ist der 15-jährige Teenager und Uli Latukefu ("Marco Polo") ist Dwayne im Alter von 20 Jahren. An der Entwicklung war Dwayne Johnson übrigens zusammen mit Nahnatchka Khan selbst beteiligt. Er fungiert darüber hinaus auch als Executive Producer der Serie, die bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde.