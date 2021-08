am 18.08.2021 - 22:56 Uhr

Im Vorfeld der Bundestagswahl könnte es zu einem dritten Triell zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz kommen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer aktuelle Ausgabe. Demnach soll das Triell mit der Kanzlerkandidatin und den beiden Kanzlerkandidaten am Sonntag, den 19. September parallel bei ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins ausgestrahlt werden, also nur eine Woche vor der Bundestagswahl.

ProSieben hatte bereits kürzlich erklärt, dass man gerne ein Triell gesendet hätte, es aber nicht möglich gewesen sei, einen Termin zu finden, an dem Baerbock, Laschet und Scholz gemeinsam Zeit hätten. Unions-Kanzlerkandidat Laschet bekundete bereits sein Interesse an einer Teilnahme, erteilte im Gegenzug der auf Einzelinterviews setzenden "ProSieben Bundestagswahl-Show" jedoch eine Absage (DWDL.de berichtete).

Nun, vor dem Hintergrund des zunehmend engen Rennens ums Kanzleramt, scheinen Union, Grüne und SPD offendoch noch einen freien Termin im Kalender gefunden zu haben. Aus Unterföhring war bislang noch keine offizielle Ankündigung eines Triells zu vernehmen, allerdings ist für diesen Donnerstag eine digitale Pressekonferenz geplant, auf der ProSieben und Sat.1 ihren Fahrplan bis zur Bundestagswahl präsentieren wollen.

Das erste TV-Triell zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz findet derweil bereits in weniger als zwei Wochen statt: Bei RTL werden sich die drei am Sonntag, den 29. August ab 20:15 Uhr den Fragen von Pinar Atalay und Peter Kloeppel stellen. Zwei Wochen später folgt schließlich das öffentlich-rechtliche Triell, das von ARD und ZDF übertragen wird. Hier werden Maybrit Illner und Oliver Köhr die Moderation übernehmen.