Wenn im Herbst bei RTL zum 15. Mal das "Supertalent" gesucht wird, dann bleibt personell kein Stein auf dem Anderen, soviel stand bislang schon fest. Nachdem man bereits bekannt gegeben hat, dass in Jahr 1 nach Dieter Bohlen Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalsky die neue Jury bilden werden, steht nun auch die Moderation fest. Statt Daniel Hartwich und Victoria Swarovski werden nun Lola Weippert und Chris Tall durch die Sendung führen.

Damit rettet sich zumindest einer der Beteiligten des Vorjahres in die neue Staffel: Chris Tall gehörte im letzten Jahr der Jury an, nun stattdessen also der Moderationsjob. Mit ihm bildet Lola Weippert das neue Moderations-Team. Moderationserfahrung bringt sie vor allem aus dem Radio mit, wo sie fünf Jahre lang die Morning-Show beim bigFM prägte, letztes Jahr wechselte sie dann zu TVNow und RTL, wo sie schon "Temptation Island" präsentierte und die Wiedersehens-Show von "Princess Charming" moderierte. Einem größeren RTL-Publikum wurde sie in diesem Frühjahr schon als Teilnehmerin von "Let's dance" vorgestellt, wo sie den sechsten Platz ertanzte. Zusammen mit Daniel Hartwich wird sie Ende des Monats auch die Event-Show "RTL sagt Danke" moderieren.

Zurückhaltend moderieren will Weippert in jedem Fall nicht, wie sie in ihrem Statement klarmacht: "Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich in meinen jungen Jahren diese einzigartige Chance bekomme. Ich bin ausgeflippt, als ich erfahren habe, dass ich das Supertalent moderieren darf. Es fühlt sich immer noch surreal an. Die Show ist Kult und es ist eine riesengroße Ehre, Teil dieses Spektakels zu sein. Chris ist ein toller Comedian und ich freue mich sehr, die Show mit ihm moderieren zu dürfen! Stellt euch vor, man stellt zwei Radios in voller Lautstärke gegenüber. Es wird laut, wild und witzig!"

Chris Tall über seine Moderationspartnerin: "Das Gute an Lola ist, dass sie Moderationserfahrung mitbringt und zudem Energie für zwei hat. Also kann ich sie die Arbeit machen lassen, während ich der Jury die Gummibärchen wegesse, die immer unter deren Pulten versteckt sind. Übrigens: Ich war 16 Jahre alt, als 'Das Supertalent' zum ersten Mal lief und mich sofort gepackt hat. Ich kann es entsprechend nicht erwarten, lasst uns endlich anfangen!" Produziert wird das Format wie bislang von UFA Show & Factual.