Der Ticketverkauf beginnt am Freitag. Zu haben sind die Tickets ab 20,35 Uhr - ihr kompletter Erlös geht nach Angaben des SWR zu 100 Prozent an das Bündnis "Aktion Deutschland hilft" für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Auf der Bühne stehen die Band Fury in the Slaughterhouse sowie Julia Neigel und Jupiter Jones.

Das Konzert soll am Folgetag ab etwa 12 Uhr in voller Länge unter anderem in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen. Zudem wird der SWR am 10. September einen Benefiztag unter dem Motto "Zusammenhalten im Südwesten" ausrichten und auf diesem Wege weitere Spenden sammeln. Ab 20:15 Uhr folgt schließlich die Benefizsendung "Für den Aufbau nach der Flut", in der noch einmal Ausschnitte aus dem Konzert gezeigt werden.