Als die BBC vor zwei Jahren die erste Staffel von "Race Across The World" ausstrahlte, war die Show ein derart großer Erfolg, dass der Sender gleich zwei weitere Staffeln bestellte. Jetzt steht eine deutsche Adaption bevor - und zwar bei RTLzwei, wie Unterhaltungschefin Shona Fraser im Interview mit dem Branchendienst "Meedia" ankündigte. "Wir schicken Menschen auf Weltreise, aber ohne Handy und Kreditkarte. Und egal, wie sie von A nach B kommen: Sie dürfen nicht fliegen", so Fraser über das Konzept der Show, die voraussichtlich im kommenden Jahr den Weg nach Deutschland finden wird. Weitere Details nannte sie zunächst nicht.

© RTL II Shona Fraser

In ihren Entertainment-Formaten wolle sie Homophobie, Rassismus und Sexismus nicht haben, betonte die RTLzwei-Unterhaltungschefin. "Wir haben keine Puppen in unseren Sendungen, sondern reale Menschen. Man hat vielleicht eine Ahnung beim Casting, wie sie ticken. Dann kommen sie in eine extreme Situation und wir sind schockiert über ihr Handeln. Aber man kann danach entscheiden, was man reinschneidet. Das überprüfen wir sicherlich in diesem Jahr noch genauer als früher. Und das ist genau richtig."

Die Sorge, dass die Formate dadurch langweilig werden, hat Shona Fraser indes nicht. "Wir haben bei RTL Zwei den Vorteil, dass Humor eine so wichtige Rolle spielt", sagte sie zu "Meedia". "Ich persönlich lache lieber, als dass ich den Atem anhalten muss, weil jemand etwas Schockierendes sagt."