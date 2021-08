13th Street wird die britisch-irische Miniserie "The Deceived - Das geheime Verbrechen" im Herbst ins Programm nehmen. Der Pay-TV-Sender zeigt die vierteilige Produktion am Sonntag, den 24. Oktober ab 20:13 Uhr am Stück. Darüber hinaus stehen alle Episoden nach der Ausstrahlung auch zum Abruf bereit, unter anderem über Sky. In den Hauptrollen sind Emmett J. Scanlan ("Gangs of London", "Peaky Blinders") und Emily Reid ("Belgravia") zu sehen.

Und darum geht's: Während ihres Studiums in Cambridge verliebt sich die junge Ophelia in ihren charismatischen Dozenten Michael Callaghan, der jedoch mit der erfolgreichen Autorin Roisin Mulvery verheiratet ist. Erst beginnen sie eine Affäre, dann verschwindet Michael spurlos. Ophelia macht sich auf die Suche nach ihm und spürt ihn schließlich in seiner Heimatstadt in Nordirland auf. Dort erfährt sie, dass seine Frau bei einem Brand ums Leben kam. Der tragische Unfall passierte an dem Abend, als Michael Roisin seine Affäre gestand. Michael nimmt Ophelia mit auf das düstere Familienanwesen und den Ort des Unglücks. Plötzlich geschehen merkwürdige Dinge, die Ophelia immer mehr an ihrem Verstand zweifeln lassen.

"The Deceived - Das geheime Verbrechen" wurde von Chloë Thomas ("Harlots - Haus der Huren", "Victoria") inszeniert, geschrieben von Lisa McGee ("Derry Girls") und Tobias Beer sowie von Imogen O'Sullivan produziert. Die ausführenden Produzenten sind Charlie Hampton, Charlie Pattinson, Lisa McGee und Tobias Beer.