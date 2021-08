2016 sorgte die neue Anthologie-Serie "American Crime Story" für Aufsehen, als in der ersten Staffel nochmal der Prozess gegen O. J. Simpson aufgerollt wurde, zwei Jahre später ging es dann um die Ermordung von Gianni Versace. Nachdem man zwischenzeitlich an einer neuen Staffel über Hurricane Katrina gearbeitet, diese aber wieder verworfen hatte, steht nun endlich die dritte Staffel zur Ausstrahlung bereit: "Impeachment". Am 7. September feiert sie in den USA ihre Premiere, Sky zeigt die zehnteilige Staffel ab dem 28. September immer dienstags um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic sowie ab diesem Zeitpunkt dann auch auf Abruf bei Sky Q und Sky Ticket.

Wie der Name schon sagt, geht es in den neuen Folgen um das Amtsenthebungsverfahren, das gegen Bill Clinton im Nachgang der Lewinsky-Affäre angestrengt wurde. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht der Frauen, die damals im Fokus standen: Neben Monica Lewinsky (Beanie Feldstein) sind das Linda Tripp (Sarah Paulson) und Paula Jones (Annaleigh Ashford). Clive Owen ist als Bill Clinton zu sehen. Tripp ist eine Schlüsselfigur in der Lewinsky-Affäre: Sie schnitt Telefonate mit Lewinsky mit und machte die Affäre publik. Paula Jones beschuldigte Clinton ihrerseits, sie sexuell belästigt zu haben.

In weiteren Rollen sind Edie Falco, Margo Martindale, Billy Eichner und Cobie Smulders zu sehen, Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Sarah Burgess, Sarah Paulson, Brad Falchuk, Scott Alexander, Larry Karaszewski und Michael Uppendahl fungierten als Executive Producer. Die Serie ist eine Produktion von 20th Television und FX Productions.