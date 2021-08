RTLzwei hat verraten, wann man zwei neue Ausgaben des Wahl-Formats "Endlich Klartext! - Der große RTLzwei Politiker-Check 2021" ausstrahlen will. Die von Comedian Abdelkarim moderierte Sendung ist am 14. und 21. September, und damit kurz vor der Bundestagswahl, zu sehen. Bei RTLzwei hat man sich an einen Sendeplatz im Anschluss an das für gewöhnlich quotenstarke "Love Island" entschieden. Dadurch geht's aber erst um 23:50 bzw. 23:45 Uhr los.

Ob "Love Island" den Quoten helfen wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer bis nach Mitternacht dran bleiben, um das Wahl-Format zu sehen. 2020 kamen drei Ausgaben von "Endlich Klartext" auf nur 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 2017 zeigte man zwei Ausgaben zur damaligen Bundestagswahl und kam damit im Schnitt auf immerhin 4,8 Prozent - außerdem gab es einen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Information. Produziert wird "Endlich Klartext" von B.Vision Media.

Klar ist jetzt übrigens auch, welche Politikerinnen und Politiker sich dem Gespräch mit Abdelkarim stellen. Anders als bei RTL, ProSieben, Sat.1, Bild und den Öffentlich-Rechtlichen ist bei RTLzwei nicht die allererste Riege der Parteien zu sehen. Stattdessen trifft Abdelkarim Kevin Kühnert (SPD), Katja Kipping (Die Linke), Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Jana Schimke (CDU), Johannes Vogel (FDP) und Karsten Hilse (AfD). Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Abdelkarim mit den Politikerinnen und Politikern auf Menschen trifft, die ihnen veranschaulichen sollen, wie sich die Politik auf ihr alltägliches Leben auswirkt.

"Dabei müssen die Politikerinnen und Politiker mit Konfrontationen, Kritik und tiefreichenden Diskussionen umgehen", heißt es vom Sender. Am Ende sollen alle Beteiligten ein Fazit ziehen: Wer ist souverän geblieben? Wer ist am meisten ins Schwitzen gekommen und überdenkt nach der Begegnung vielleicht sogar seine oder ihre Position?