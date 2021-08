Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen werden in diesem Jahr durch den Deutschen Comedypreis führen, das hat Sat.1 nun bekanntgegeben. Die Preisverleihung wird am 1. Oktober stattfinden und wie schon im vergangenen Jahr ab 20:15 Uhr live von Sat.1 übertragen. 2020 wechselte der Deutsche Comedypreis von RTL zu Sat.1, das seither die neue Heimat des Preises ist.

Mit im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite des Comedypreises im vergangenen Jahr so niedrig aus wie nie zuvor in der Geschichte. Mit knapp zehn Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe konnte man beim Sender dennoch zufrieden sein. Produziert wird der Comedypreis wie gehabt von Brainpool. Hinter dem Deutschen Comedypreis steht mit dem Cologne Comedy Festival ja auch eine Brainpool-Tochter.

Schon vor einigen Tagen hatten die Veranstalter eine Änderungen für die diesjährige Preisverleihung angekündigt. Nachdem schon im vergangenen Jahr ausschließlich das Publikum über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden durfte, geht der Deutsche Comedypreis in diesem Jahr noch einen Schritt weiter - und legt auch die Nominierungen komplett in die Hände des Publikums (DWDL.de berichtete). Auf der Webseite des Comedypreises gibt’s seit dem 13. August eine Auswahl an Comedy- und Satireshows, Comedyfiction, Podcasts und verschiedenen Comedians. Außerdem haben die Fans die Möglichkeit, eigene Vorschläge für die Nominierungslisten zu machen. Nach dem Abschluss der Nominierungsphase beginnt am 17. September für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Abstimmungsphase für die Preisvergabe.