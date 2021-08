Das neue DMAX-Format "Tuning Trophy Germany" startet am 27. September beim Sender und ist dann immer montags um 21:15 Uhr zu sehen. In dem Format werden Deutschlands größte Tuning-Talente gesucht. In der von Burda Studios produzierten Sendung will Sidney Hoffmann zusammen mit seinen Co-Juroren einen Blick unter die Hauben privater Schrauber und Tuner werfen und das stimmigste Tuning-Gesamt-Konzept ausfindig machen.

Neben Hoffmann ist DTM-Fahrer Maximilian Götz über die gesamte Staffel hinweg als Co-Juror in der Show zu sehen. Unterstützung erhalten die beiden darüber hinaus von Gast-Juroren, dazu zählen "Geiger Cars"-Gründer Karl Geiger, F1-Boxenreporter Kai Ebel, die Drift-Brothers aus dem Red-Bull-Rennstall, "Auto Bild"-Vize-Chefredakteur Robin Hornig, Schauspieler Axel Stein, Drift Driverin Denise Ritzmann und Auto-Experte Klaus Borrmann. Bewertet werden die Autos in den Kategorien Style, Fahrspaß und Technik.

In sieben Ausgaben der Show wird jeweils ein Etappensieger ermittelt. Über den endgültigen Sieg entscheiden dann aber die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer letzten Folge. DMAX setzt "Tuning Trophy Germany" zusammen mit der "Auto Bild" um.

Darüber hinaus hat DMAX nun auch eine neue Staffel der Doku-Reihe "Die Modellbauer - Das Miniatur Wunderland" angekündigt. Mit dem Format erzielte der Sender im vergangenen Jahr sehr gute Quoten. Im Schnitt sahen mehr als 500.000 Menschen zu, beim Staffelfinale erreichte man einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 3,0 Prozent. Nun will man an diesen Erfolg anknüpfen: Die neue Staffel ist ab dem 9. Oktober immer samstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen.