Sky hat verraten, dass die Dreharbeiten zur neuen Serie "Then You Run" nun begonnen haben. Noch bis voraussichtlich Ende November dauern die Arbeiten an der ersten Staffel. Im kommenden Jahr soll es die acht Folgen dann bei Sky zu sehen geben, einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es derzeit aber noch nicht. Die Thrillerserie ist eine Koproduktion der britischen Banijay-Tochter Kudos und der deutschen Banijay-Produktionsfirma MadeFor. Als Produzent fungiert Gunnar Juncken.

Für die MadeFor ist es eine Premiere, "The You Run" ist für das Unternehmen die erste internationale Koproduktion. Der Serie zugrunde liegt der Roman "Du" von Zoran Drvenkar. In den Hauptrollen der neuen Sky-Serie zu sehen sein werden Leah McNamara, Vivian Oparah, Isidora Fairhurst und Yasmin Monet Prince sowie Richard Coyle, Francis Magee, Darren Cahill und Christian Rubeck. Showrunner ist Ben Chanan.

Und darum geht’s in "Then You Run": Begleitet werden vier rebellische Teenager aus London auf einem Kurzurlaub nach Rotterdam. Doch nachdem der entfremdete Vater von Tara (Leah McNamara) tot aufgefunden wird, sind Tara und ihre drei besten Freundinnen Stink (Vivian Oparah), Ruth (Yasmin Monet Prince) und Nessi (Isidora Fairhurst) gezwungen, mit drei Kilo Heroin im Gepäck vor einer Schar brutaler Krimineller, die ihnen auf den Fersen sind, quer durch Europa zu fliehen. Angeführt wird die Jagd auf die Mädchen von Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), einem berüchtigten Gangster, der von seiner Vergangenheit verfolgt wird und vor nichts zurückschreckt, um seinen verschwundenen Drogenvorrat aufzuspüren. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, vor der sich die vier Freundinnen fürchten müssen - denn ein Serienmörder, der nur als "Der Reisende" bekannt ist, kommt immer näher und kreuzt ihre Wege.

Gunnar Juncken, Geschäftsführer und Produzent von MadeFor, sagt: "Gemeinsam mit Kudos und Sky sowie unserem hochkarätigen Team und einer erstklassigen Besetzung diese einzigartige Serie zu realisieren, ist für uns fantastisch. In einem immer schneller wachsenden internationalen Markt, in dem der Bedarf an herausragenden Produktionen unersättlich ist und das Niveau und die Qualität vor allem serieller Produktionen besonders hervorsticht, sehen wir in 'Then You Run' unseren Auftakt für weitere internationale Projekte, die wir vor allem innerhalb der Banijay Group realisieren wollen. Deutschland ist wegen seiner erstklassigen Kreativen, seiner ausgezeichneten fachlichen Expertise und vielfältigen Förderprogramme ein spannender und gefragter Produktionsstandort. Wir freuen uns besonders auf dieses außergewöhnliche Projekt in 2022 auf Sky."