Am 9. Oktober des vergangenen Jahres hatte das ZDF die Produktion einer neuen Krimi-Reihe mit Nina Gummich in der Hauptrolle angekündigt (DWDL.de berichtete). Exakt ein Jahr später gibt es die erste Folge zu sehen. Mit "Theresa Wolff - Home Sweet Home" zeigt das ZDF die erste Folge der Reihe am 9. Oktober 2021 zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Erstmals steht dann mit Theresa Wolff eine Rechtsmedizinerin im Mittelpunkt eines ZDF-Samstagskrimis.

Nach erfolgreichem Studium und Forschungsarbeit in Berlin ist Theresa Wolff gerade in ihre Heimat Thüringen zurückgekehrt, um die Leitung des Instituts für Rechtsmedizin in Jena zu übernehmen. Als eine Wasserleiche gefunden wird, rasseln die junge Forensikerin und der alteingesessene, erfahrene Jenaer Kriminalhauptkommissar Robert Brückner das erste Mal zusammen. Zum Erstaunen von Brückner will die neue, forsche Leiterin der Rechtsmedizin dabei sein, wenn er zu den Angehörigen des Opfers fährt. Ihr erster Fall wird für Theresa Wolff schnell zu einem persönlichen. Der Ehemann der Toten, der Uniklinikarzt Dr. Steffen Köhler, ist Theresas erste Jugendliebe, was sie dem Ermittler Brückner aus nachvollziehbaren Gründen lieber erst einmal verschweigt.

Neben Nina Gummich werden unter anderem auch Thorsten Merten, Kristin Suckow, Florian Bartholomäi, Roland Wolf und einige mehr zu sehen sein. Die Regie übernimmt Franziska Buch, die Drehbücher haben Peter Dommaschk und Ralf Leuther geschrieben. Als Produktionsfirma steht Ziegler Film hinter "Theresa Wolff", Tanja Ziegler ist Produzentin. Gedreht wurde in Thüringen übrigens auch deshalb, weil das Bundesland bei Fernsehproduktionen unterrepräsentiert ist. Die Dreharbeiten für eine zweite Folge haben gerade begonnen.

"Seit Ulrich Mühes ‘Der letzte Zeuge’ gab es kein Krimiformat aus forensischer Sicht erzählt in der Primetime im ZDF. Dabei hat sich gerade dieses Fachgebiet stark weiterentwickelt und liefert oft die entscheidenden Indizien bei der Aufklärung von Verbrechen", sagt Matthias Pfeifer, Koordinator für die ZDF-Samstagskrimis. "Wir freuen uns, dass wir Shootingstar Nina Gummich für die Hauptrolle der jungen, klugen, humorvollen, selbstbewussten und engagierten Rechtsmedizinerin gewinnen konnten, die sich immer wieder in die kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit einmischt, um letzte, entscheidende Antworten zu finden."